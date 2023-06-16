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Варочные поверхности

Варочная поверхность Gefest ЭС В СН 4232 К12
от 28 220 ₽
Цены
Варочная поверхность Gefest ЭС В СН 4232 К1
от 15 400 ₽
Цены
Варочная поверхность Gefest СН 4231 К12
от 18 600 ₽
Цены
Варочная поверхность Gefest СН 4231 K53
от 17 640 ₽
Цены

Духовые шкафы

Духовой шкаф Bosch HBF010BR3S
от 38 904 ₽
Цены
Встраиваемая духовка Лысьва ДЭВ 53р4 черный
от 9 820 ₽
Цены
Встраиваемая духовка Лысьва ДЭВ 53р4 кремовый
от 9 460 ₽
Цены
Встраиваемая духовка Лысьва ДЭВ 501 кремовый
от 9 180 ₽
Цены

Стиральные машины

Стиральная машина Simfer WWC701
Цены
Стиральная машина Simfer WWC802
Цены
Стиральная машина Delonghi DWM 825 V ALICIA
Цены
Стиральная машина Delonghi DWM 724 VI ALICIA
Цены

Сушильные машины

Сушильная машина Bosch WTW 876H0OE
от 47 160 ₽
Цены
Сушильная машина Bosch WTWH8760TR
от 76 270 ₽
Цены
Сушильная машина Samsung DV90T8240SX
от 72 560 ₽
Цены
Сушильная машина Haier HD90-A3S979
от 60 057 ₽
Цены

Холодильники

Минибар Cold Vine MCA-28BG
от 15 699 ₽
Цены
Минибар Cold Vine MCA-28WG
от 15 699 ₽
Цены
Минибар Cold Vine MCA-30BG
от 15 999 ₽
Цены
Минибар Cold Vine MCA-50B
от 16 799 ₽
Цены

Как мы работаем

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Как выбрать стиральную машину - поэтапная инструкция
2023-06-16 Как выбрать стиральную машину - поэтапная инструкция
Как подобрать электрический обогреватель: советы и рекомендации
2023-07-14 Как подобрать электрический обогреватель: советы и рекомендации
Как выбрать сушильную машину
2023-06-27 Как выбрать сушильную машину
Якаталог - для тех, кто хочет сэкономить деньги
2023-06-27 Якаталог - для тех, кто хочет сэкономить деньги

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