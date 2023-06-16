Если вы цените свое время, самый лучший способ покупки товаров – через интернет-платформу ЯКаталог. Электронная площадка сравнения цен охватывает более 1000 интернет-магазинов с актуальными прайс-листами и акционными предложениями. Если свежая новинка появляется у одного или нескольких продавцов, она сразу оказывается в нашей базе – с возможностью быстрого удаленного заказа. Мы постоянно расширяем ассортимент, и даем возможность клиентам использовать промокоды и бонусы от разных торговых компаний – без необходимости посещать их официальные сайты!

Широчайший ассортимент товаров

Сегодня купить товары в интернете можно за пару минут, но выбор подходящих вариантов может растянуться не на один час. Чтобы не просматривать каждый торговый сайт по отдельности, используйте площадку ЯКаталог, объединяющую более 1000 магазинов России. У нас представлены сотни тысяч потребительских товаров самых разных категорий: начиная с одежды, обуви и игрушек, и заканчивая компьютерами, домашней быттехникой и автозапчастями. На данный момент онлайн-каталог Я-Каталог включает в себя следующие тематические разделы: Гаджеты и электроника; Фото, видео и аудио; Телефоны и связь; Компьютеры; Комплектующие для компьютеров; Оргтехника; Бытовая техника; Автотовары; Спортивный инвентарь; Климатическая техника; Мебель; Электрика; Сантехника; Инструменты; Детские товары

Всего на сайте представлено 16 категорий товаров, каждая из которых разбита на подкатегории. Интеллектуальная платформа Я-Каталог четко упорядочивает все позиции, и позволяет находить искомые варианты по заданным параметрам: цене, бренду, модели, техническим характеристикам и т.д. Вам нужны фитнес-часы, спортивная обувь или электросамокат? Просто введите запрос в поисковую строку сайта и отфильтруйте результаты по конкретным параметрам!

В чем преимущества платформы ЯКаталог?

Интеллектуальная торговая площадка предназначена для тех, кто ищет, где купить товары по самой выгодной цене. Ценники в разных магазинах могут сильно отличаться, в особенности – во время акций и сезонных распродаж. На ЯКаталог они могут отображаться по мере возрастания: от самой низкой цены к самой высокой. Учитывается как фиксированная стоимость товара, так и действующие скидки.

Электронная площадка сравнения цен ЯКаталог стремительно набирает обороты, и наши клиенты в первую очередь ценят ее за:

· самый полный ассортимент товаров от продавцов;

· возможность быстрого сравнения цен;

Мы напрямую сотрудничаем с интернет-магазинами, получая от них данные в режиме реального времени. Текущие прайс-листы, новинки, акции, скидки и бонусы – вся информация ежедневно подгружается в нашу базу, чтобы вы могли найти самые "горячие" предложения здесь и сейчас. Купить товары в интернете теперь стало еще проще, и для этого достаточно использовать интеллектуальную платформу ЯКаталог!